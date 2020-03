Scicli - La prima visione al Cinema, per volontà della Palomar, che l'ha prodotto. Poi La concessione del telefono, film in costume girato a Scicli e negli iblei, andrà in onda su Rai Uno, in prima serata, il 6 aprile.

Il film diretto da Roan Johnson e interpretato da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrado Guzzanti, con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, sarà nelle sale italiane per un’anteprima assoluta il 17 e 18 marzo.