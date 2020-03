Coronavirus, sei casi positivi in Sicilia

Palermo - "In riferimento alla tabella pubblicata da alcuni quotidiani sul numero dei tamponi effettuati per l'emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità". Lo precisa, in una nota, l'assessorato regionale alla Salute.

I casi di positività registrati finora nell'Isola sono 6. Alle persone risultate positive sono stati fatti doppi controlli e successivamente i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità. I due centri accreditati per i test, in Sicilia, sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania. I tamponi positivi validati dall'Istituto superiore di sanità restano 4, che è il numero delle persone contagiate dal coronavirus, due delle quali sono già guarite.