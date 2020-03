Rinvenuto il cadavere di un uomo a Vittoria

Vittoria - E' giallo a Vittoria

Il cadavere di un uomo in stato avanzato di decomposizione è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio a Vittoria, in via San

Giuseppe Lo Sperso, una strada all’estrema periferia della città. Il cadavere è in un appezzamento di terreno che la polizia di Stato ha provveduto a recintare. Sul posto, agenti della polizia e personale della scientifica che sta eseguendo i rilievi.

L'uomo non è stato ancora identificato, ma sarebbe morto da tanto tempo. Intanto la polizia sta verificando se possa essere una delle persone di cui è stata sporta denuncia di scomparsa.