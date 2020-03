Cadavere senza identità a Vittoria, la morte risale a diverse settimane fa

Vittoria - Non ha ancora un'identità il cadavere dell'uomo ritrovato ieri sera alla perfieria di Vittoria, in via Giuseppe Lo Sperso. L'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale farebbe risalire la morte ad alcune settimane addietro perchè il corpo dell'uomo era in decomposizione.

La zona dove il cadavere è stato ritrovato è prevalentemente abitata da cittadini romeni o nordafricani impegnati a lavorare nelle serre del Vittoriese e i primi interrogatori dei poliziotti hanno interessato i residenti di via Giuseppe Lo Sperso per avere contezza di eventuali episodi o liti accaduti nelle ultime settimane. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l'autopsia.