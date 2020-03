Gerusalemme, crocevia di popoli, se ne parla a Modica

Modica - Il Rotary Club di Modica ha organizzato per venerdì 6 marzo, alle ore 19, presso l'Auditorium "Pietro Floridia" di Modica, un incontro sul tema “Gerusalemme - crocevia di popoli, religioni e culture e la Custodia di Terra Santa, laboratorio di pace”, per consentire una disamina della situazione nella quale si trova a vivere la comunità locale e internazionale nei rapporti tra fedi religiose, amministrazioni e governi in un contesto territoriale internazionale interessato da guerre e tragedie umanitarie.

Ad affrontare il tema è stato invitato Padre Sergio Galdi d'Aragona, francescano dell’Ordine dei Frati Minori. Fra Sergio ha emesso la sua prima Professione temporanea nel settembre 2007, entrando nella Custodia di Terra Santa, e la Professione solenne il 6 Ottobre del 2011. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 2013 a Gerusalemme. Ha svolto il servizio di Segretario di Terra Santa nel triennio 2013-2016. Dall’Autunno 2016 è Commissario generale di Terra Santa, con sede a Napoli (Italia), e sempre nel 2016 è stato eletto Presidente della Conferenza dei Commissari di Lingua italica, cui appartengono l’Italia ed alcuni Paesi slavi).