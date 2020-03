Coronavirus, tre professori positivi, chiusa facoltà Agraria Catania

Catania - Tre docenti del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, che erano stati a un congresso a Udine, sono risultati positivi al test del Covid-19. Lo rende noto il rettore Francesco Priolo con una nota pubblicata sul sito dell’Ateneo in cui precisa che «la conferma definitiva dovrà avvenire tramite la validazione dei centri nazionali preposti» e che «i colleghi risultati positivi sono tutti a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni».

L’Università ha disposto la chiusura delle sedi del Di3A, di via Santa Sofia e via Valdisavoia, fino al prossimo 7 marzo per provvedere alla disinfezione dei locali. L’attività didattica riprenderà il 9 marzo. Il ministero dell’Università e della Ricerca e le autorità sanitarie regionali, si sottolinea dall’Ateneo di Catania, sono stati tempestivamente informati in merito alla situazione, al fine di valutare e concordare eventuali ulteriori misure restrittive da adottare.