Cristiana, dermopigmentista

Pozzallo - Cristiana, la pozzallese 24 enne che ha partecipato di recente ai campionati mondiali di Permanent Make Up a Kiev, è ritornata nel suo studio più carica che mai. Con il nuovo anno, Cristiana, la leader dell’epilazione con il filo in tutta la Sicilia orientale, impartisce dei corsi a numero chiuso; realizza trattamenti personalizzati che si adattano al look della cliente e alla conformazione del viso, grazie all'esperienza quinquennale come brown designer (artista delle sopracciglia).