Coronavirus, primo caso sospetto nel siracusano

Lentini - Ci sarebbe un caso sospetto di Coronavirus a Lentini. Il primo in provincia di Siracusa. Una persona è risultata positiva al test con il tampone, come confermato da fonti vicine all’assessorato regionale alla Salute. Un paziente che è stato sottoposto al tampone, poi inviato al Policlinico di Catania, si trova ora in quarantena nella sua abitazione e sotto osservazione ci sono pure i familiari, mentre si sta ricostruendo la rete di amicizie e di persone entrate in contatto con l’uomo.

Ieri sera l’assessore alla Salute Ruggero Razza aveva reso noti tre nuovi casi sui cui si attende una conferma dall’Istituto superiore della sanità, due a Catania e uno a Palermo, facendo arrivare il totale a dieci. Con il caso di Lentini, salgono a 4. Sono 4 i campioni analizzati in Sicilia e ora in attesa di conferma dall’istituto Spallanzani.