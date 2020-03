Donna positiva a Coronavirus a Ragusa, è il ceppo di Codogno

Ragusa - Il ceppo da cui trae origine la condizione di positività al Coronavirus della donna in quarantena domestica nel ragusano è quello di Codogno.

La donna di mezza età sottoposta a una serie di tamponi in questi giorni è asintomatica, sta bene, ed è venuta in provincia di Ragusa a causa della morte di un familiare. La signora è originaria di questa provincia, ma vive stabilmente a Codogno, e si trova reclusa a casa.

Due settimane fa ha partecipato al funerale di una sua congiunta, che è deceduta per vecchiaia in un ospedale del ragusano. Poi le esequie in un comune diverso da quello del decesso.

Si attende l'esito del secondo tampone presso lo Spallanzani, ma di questo non si ha alcuna notizia ufficiale.