Il soprano Veronica Cardullo in concerto a Ragusa

Ragusa - Un inno all’amore in occasione della Giornata della donna per il prossimo concerto di Melodica. Sabato 7 marzo, alle ore 20.30, al teatro Don Bosco di Ragusa, un appuntamento tutto al femminile e dedicato al dolce sentimento. Protagoniste il soprano Veronica Cardullo e la pianista Diana Nocchiero, padrona di casa della stagione concertistica patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa. S’intitola Liriche d’Amore e regalerà un omaggio all’amore cantato in più lingue.

Il soprano Veronica Cardullo si diploma e si laurea in Discipline musicali, canto lirico e violino con il massimo dei voti al conservatorio “A. Corelli” (Me). Inizia a studiare canto lirico con il soprano Elisabetta Scatarzi. Si classifica ai primi posti in concorsi nazionali e internazionali; frequenta numerosi corsi di alto perfezionamento con docenti di fama, come Renata Scotto, Mariella Devia, Marcello Giordani, Walter Alberti, Eliabetta Scatarzi, Denia Mazzola Gavazzeni, Bruno Praticò, Gemma Bertagnolli, Iva Barthelemy e Fiorenza Cedolins. Interpreta ruoli da protagonista nelle opere Il Signor Bruschino e L’Occasione fa il ladro di G. Rossini, L’Elisir d’amore di Donizetti. Si esibisce come soprano solista in numerose location prestigiose, dal Teatro Antico di Segesta al Teatro V. Emanuele di Messina, al Teatro Lirico Magenta al Circuito del Mito. Esegue il Gloria in Re maggiore RV 589 di Vivaldi presso il Teatro G. Magnani a Fidenza (Pr) e la Basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano. Inaugura la stagione del circolo Lirico culturale bresciano “L.Dordoni” con il soprano Denia Mazzola Gavazzeni. Si esibisce in occasione del concerto Marcello Giordani & Friends con l’Orchestra del Teatro “V. Bellini” di Catania. È stata tra le protagoniste della stagione concertistica della Filarmonica Laudamo (ME) con il jazzista Dave Burrell eseguendo in prima europea composizioni per soprano solo. Ha tenuto molti concerti in Italia e in molti altri paesi come Spagna, Germania, Svizzera, Austria.

Diana Nocchiero si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale “A. Vivaldi” di Novara. Ha tenuto numerosi concerti come solista, in diverse formazioni cameristiche e ha suonato come solista con molte orchestre (Orchestra Nazionale di Malta, London Musical Arts Strings Orchestra, Orchestre Philarmonique du Nouveau Monde di Montreal, Orchestra “I Maestri” di Londra, I Virtuosi di Praga, Orchestra “J. S. Bach” di Buenos Aires). Ha suonato per prestigiose associazioni in Italia, in tutta Europa, Nord e Sud America, Giappone, Singapore, Indonesia, suonando in importanti sale come Teatro Manuel di Valletta (Malta), S. Martin in the Fields (Londra), Eglise Saint-Merry (Parigi), St. John's Smith Square (Londra), Cité internationale universitaire (Parigi), Steinway Hall (New York), Klavierhaus (New York), Casa Zerilli-Marinò (New York University), Library and Archives Canada Auditoriun (Ottawa), ORF – Radiokulturhaus (Vienna), Salon Dorado de la Prensa (Buenos Aires), Mainichi Culture Center di Osaka (Giappone), Lilia Hall di Yokohama (Giappone), Conservatorio di Musica di Singapore, Museo “G. Enescu” di Bucarest.