Coronavirus, 18 casi in Sicilia, due a Ragusa

Ragusa - Sono due donne, dello stesso nucleo familiare, stanno bene, sono asintomatiche, vivono in isolamento in una zona rurale, lontano dai centri abitati.

Si completa la mappa del contagio in Sicilia, che registra 18 casi in tutto.

Cinque i casi a Palermo, si tratta della comitiva di turisti arrivati da Bergamo. Un caso a Lentini, in provincia di Siracusa, due nel ragusano, gli altri casi a Catania: si tratta di un uomo che si è presentato spontaneamente al Cannizzaro, ed è stato messo in quarantena un intero reparto, e i tre docenti e ricercatori della facoltà di Agraria che avevano partecipato a un convegno a Catania.

Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Le due donne in isolamento nel ragusano sono di Codogno ed erano venute in provincia per il funerale di una loro anziana congiunta rimasta vedova.