Coronavirus, altri due turisti contagiati all'hotel di Palermo

Palermo - Altri due contagiati da coronavirus all'hotel Mercure nelle ultime ore. Due donne della comitiva bergamasca in isolamento in hotel da una settimana sono state ricoverate al policlinico di Palermo per un principio di polmonite. In un primo momento, i tamponi erano risultati negativi. Ma dopo l'insorgenza in queste ultime ore della febbre e dei sintomi influenzali, le analisi sono state ripetute dal laboratorio del Policlinico e i tamponi sono risultati positvi. Ora si aspetta solo la conferma da parte dello Spallanzani di Roma.

Ammontano così a cinque i casi di contagio nella comitiva bergamasca: una è ancora ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Cervello e altri due sono già guariti.