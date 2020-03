Modica, autocarro perde carico di vetro che investe una T-Roc

Modica - Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute a Modica in soccorso di un automobilista in transito sulla SS.115 la cui autovettura, una Volkswagen T-Roc veniva violentemente colpita da una pesante lastra di vetro caduta da un autocarro che proveniva dal senso opposto di marcia, il cui conducente non si accorgeva dell’accaduto continuando la marcia e facendo perdere le proprie tracce.

L’evento di pericolo cagionato dal soggetto alla guida del mezzo pesante solo per mera fatalità non ha avuto conseguenze estreme per l’automobilista e sono in corso indagini da parte della Squadra di P.G. della Polizia Stradale di Ragusa finalizzate al rintraccio dell’autocarro e del conducente.