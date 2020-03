Nonna di 81 anni batte il Coronavirus

Pavia - Lei è Armanda Bottini Campolunghi, ha 81 anni e in una settimana ha messo Ko il Coronavirus. Soffre di diabete, si è rotta il femore, una decina di giorni fa ha accusato i sintomi del Coronavirus. I medici le hanno fatto il tampine: positivo.

Armanda è sopravvissuta. Ma come ha fatto? Tanta forza di volontà e l'aiuto delle medicine antivirali. Da domenica il tampone è diventato negativo. La nonnina di ferro è guarita.

"Io e miei genitori ci siamo subito allarmati e preoccupati per le condizioni di mia nonna - racconta il nipote Mattia Cagnazzi, 23 anni, che lavora per un’impresa funebre di Borghetto Lodigiano -. È una donna anziana reduce da una lunga riabilitazione dopo un’operazione al femore e con una malattia cronica sulle spalle. Quando i medici ci hanno detto che il tampone era positivo al coronavirus abbiamo iniziato a prepararci al peggio. Sentendo tutto quello che si dice su questo virus e leggendo i giornali eravamo molto preoccupati tanto da pensare che per lei sarebbe stato impossibile farcela".