Angela Stallone ne Il Cacciatore

33 anni, siciliana di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Angela Stallone è apparsa, nel ruolo di poliziotta in borghese, nella fiction "Il Cacciatore", in onda su Rai Due nei giorni scorsi.

La serie è ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella (che nella finzione diventa Saverio Barone), membro del pool antimafia di Palermo dei primi anni novanta, subito dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. Le vicende sono tratte dal suo romanzo autobiografico "Cacciatore di mafiosi", edito da Mondadori.