Internet per novellini: consigli-base e sicurezza

Al giorno d'oggi avere una connessione internet risulta essere indispensabile. Italiani di tutte le età lo utilizzano per reperire informazioni, per intrattenersi, per svago ma anche per lavoro. L’utilizzo dei dispositivi mobile sta ulteriormente crescendo, anche in casa. Anche se universalmente utilizzato, molti non conoscono ancora i tanti rischi che si possono celare nel web.

Vediamo insieme quali rischi e quali accorgimenti possiamo mettere in atto per utilizzare internet in modo sicuro.

Consigli base per internet sicuro: tutto quello che ti serve sapere

Un sano utilizzo di internet parte sempre dalla prima scelta necessaria, ineludibile: trovare una tariffa che sia in linea con le proprie abitudini. La prima cosa che bisogna fare quando si decide di abbonarsi a internet per la casa è scegliere un player come Linkem ad esempio, che sia in grado di proporre soluzioni diverse, in modo da trovare quella più idonea. Questa è un'azione fondamentale per essere sicuri di non trovar sorprese in bolletta, e nello stesso che i propri dati personali siano trattati adeguatamente, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.

Una volta scelto un operatore in grado di garantire sicurezza e attenzione, tutte le maggiori precauzioni che si possono prendere si sintetizzano in quattro punti:

1. Installare un antivirus (un'azione fondamentale per impedire che il computer rallenti, ma anche per limitare le possibilità che un estraneo sottragga i nostri dati personali),

2. Fare attenzione a cosa si scarica (è meglio evitare di scaricare app o file da siti non sicuri per non incorrere nella possibilità di scaricare virus o file indesiderati),

3. Evitare di rendere pubbliche le nostre informazioni personali (i social network sono luoghi poco sicuri dove condividere informazioni in quanto possono essere reperite da chiunque),

4. Mettere password complesse per quanto concerne la nostra rete e i nostri dispositivi (quest'azione non va effettuata solo per proteggere la privacy, ma anche per evitare che qualcuno sfrutti la rete all'insaputa dell'abbonato).

Internet e i bambini: come proteggere i minori sul web

Tanti sono i minori che ogni giorno utilizzano internet, ma conosciamo davvero i rischi che corrono bambini e ragazzi sul web?

I tre pericoli principali in cui i minori possono incorrere sono:

-Una totale dipendenza dai dispositivi collegati a internet,

-La possibilità di divenire vittime di predatori,

-Il rischio di diventare vittima del cyberbullismo.

I bambini e i ragazzi usano i telefoni come un vero e proprio passatempo, riempiendo la loro vita con app, video e giochi che, non sempre contribuiscono in modo positivo alla loro crescita morale e intellettuale. La vigilanza sull’operato dei ragazzi e dei bambini sul web deve essere una priorità di ogni adulto responsabile: esistono app che consentono di monitorare l’attività e la qualità (oltre alla quantità) del tempo passato in rete, per evitare utilizzi eccessivi o senza controllo. Non solo, è comunque buona norma condividere quel che il ragazzo trova online, parlarne e cercare di non lasciarlo solo, o farlo sentire senza protezione. Per proteggere i nostri figli da questi rischi, occorre fare una buona educazione all'utilizzo dei dispositivi in modo equilibrato e sicuro. Bisogna inoltre evitare che che i bambini vedano contenuti che non siano stati pensati esclusivamente per loro.

Infine bisogna instaurare un buon rapporto per essere sempre sicuri che il minore riferisca al genitore e gli chieda aiuto se si imbatte in un atteggiamento strano o ostile da un altro o più utenti.