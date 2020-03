Vino: Rallo confermato presidente Consorzio Vini Doc Sicilia

PALERMO, 6 MAR Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha confermato alla presidenza Antonio Rallo. Eletti i anche i due vicepresidenti: sono Giuseppe Bursi e il riconfermato Filippo Paladino.

Il nuovo vertice della Doc Sicilia vini resterà in carica nel triennio 20202022. L'elezione è avvenuta oggi a Mazara del Vallo, durante la prima seduta del nuovo cda.

"Ringrazio il cda per la fiducia che mi ha rinnovato dice Antonio Rallo e che, di fatto, testimonia il valore del lavoro corale svolto da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione uscente. Continueremo a lavorare, con il supporto dei nuovi consiglieri, per lo sviluppo della Denominazione Sicilia con la massima determinazione possibile". Il nuovo cda è composto da Vincenzo Ampola, Gaspare Baiata, Giuseppe Bursi, Salvatore Chiantia, Bernard Laurent De la Gatinais, Paolo Di Maria, Filippo Paladino, Alessio Planeta, Antonio Rallo, Letizia Russo, Alberto Tasca e Nicolò Vinci.

Al Disciplinare di produzione del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia aderiscono ad oggi 453 imbottigliatori e oltre 7.800 viticoltori. Nel 2019 sono state prodotte 95 milioni di bottiglie.(ANSA).