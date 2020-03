Coronavirus, in Sicilia non ci sono focolai autonomi

Palermo - Non esiste un focolaio autonomo e nativo siciliano. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza prova a traquillizzare gli isolani. "In Sicilia restano 21 i soggetti risultati positivi al coronavirus e tutti legati al ceppo originario, quindi nessun focolaio nell'isola". Migliorano le condizioni di chi è a casa o è ospedalizzato - ha aggiunto Razza -. Il sistema nella sua complessiva gestione sta dimostrando di essere all'altezza del compito". Secondo l'assessore alla salute in Sicilia "c'è stata una macchina organizzativa che si è mossa alla fine di gennaio e che sta intensificando la propria attività".