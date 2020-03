Medico modicano positivo a Coronavirus a Bergamo

Bergamo - Un medico modicano, Pietro Poidomani, 65 anni, è ricoverato da lunedì scorso in isolamento nel bergamasco. Da oltre 35 anni fa il medico condotto di Cividate al Piano, è risultato positivo al test del coronavirus.

La sua disavventura è incominciata con qualche prima indisposizione. «Ho iniziato ad avere un po’ di malessere nella giornata di domenica e lunedì mattina come al solito mi stavo preparando per andare in ambulatorio, ma la situazione di disturbo è peggiorata. Per questa ragione ho deciso di recarmi al Pronto soccorso dell’ospedale di Romano di Lombardia, e mi sono interfacciato per un consulto con i colleghi dell’ospedale».

«Visto le difficoltà respiratorie – spiega – mi hanno fatto le radiografie. Nell’attesa dei risultati delle prime analisi sono stato messo subito in una stanza isolata del pronto soccorso: poiché dalle lastre è emerso che avevo in corso una polmonite interstiziale». Le procedure poi hanno comportato l’immediato controllo della situazione con il tampone per individuare l’eventuale positività al Covid 19». «I sospetti che potessi aver contratto il virus erano pressochè fondati, e la conferma è arrivata con i risultati del test».