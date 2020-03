Regole per l’igiene da tenere in casa per combattere il coronavirus

Aumenta in Italia il numero di persone in autoisolamento a causa del corona virus. Eccesso di zelo o doverosa precauzione? È importante autoisolarsi per evitare di diffondere la malattia in caso di sintomi lievi se si è stati a stretto contatto con una persona infetta o con quanti vivono o sono stati nelle zone a rischio, le cosi dette zone rosse, quelle in cui CoVid-19 circola attivamente e quidi a trascorrere più tempo all’interno delle nostre abitazioni. Ma siamo sicuri che le nostre abitazioni siano igienicamente sicure?

Il comitato scientifico istituito dal premier Giuseppe Conte ha inviato al ministero della Salute le nuove raccomandazioni da rivolgere a «tutti gli italiani» per tentare di limitare la diffusione del coronavirus. Sono indicazioni generali, ma che cambiano, in qualche modo, le abitudini del nostro paese. Tra le quali rimanere a casa soprattutto nel caso degli anziani. Ma siamo sicuri di rispettare le regole da tenere in casa per combattere i virus?

Quali sono le regole per una perfetta igiene da tenere nelle nostre case per cercare di combattere i coronavirus?

È invitato in questi giorni, rimanere a casa, soprattutto con le scuole chiuse, evitando contatti e la vita sociale, anche chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio Coronavirus o non è mai entrato in contatto con possibili positivi.

La casa sporca porta malattie e infezioni in generale, ecco perché è fondamentale conoscere le regole base per una vero igiene in casa preventivo per garantire la buona salute a te e alla tua famiglia e cercare di combattere il corona virus. Specialmente in un momento delicato come questo in cui i nostri figli e gli anziani dovrebbero trascorrere più tempo a casa.

Regole base, elementari ma di fondamentale importanza che spesso sono trascurate.

Dal lavarsi spesso le mani, detergere spesso i pavimenti, le maniglie delle porte, togliersi le scarpe al rientro a casa, alla depurazione tramite incenso, fino al cambio settimanale delle lenzuola, questi sono alcuni dei i trucchi per garantire una vera igiene in casa. Basta seguirli con accuratezza per garantire salute e benessere in generale e cercare di limitare il contagio da corona virus.

Un ambiente domestico sporco infatti è portatore di virus, batteri, infezioni e quindi malattie. E di certo non è questo che vogliamo per noi e i nostri cari specialmente in questi giorni dove trascorriamo più tempo nelle nostre case.

Scopriamo allora le regole base e le accortezze necessarie da seguire

Igiene domestica, i consigli per una casa davvero sana lo dichiara a gran voce un rapporto della Royal Society for Public Health britannica, una persona su quattro non dà importanza alla pulizia domestica. Ebbene sì, sono ancora molte le persone che trascurano il proprio ambiente abitativo non rendendosi conto dei rischi a cui si va incontro specialmente in un momento così delicato.

L’igiene in casa specialmente con un cane, con un neonato, ma non solo, è fondamentale per garantire salute e benessere a noi e ai nostri familiari, specialmente in questo delicato momento in cui i vostri figli e le persone anziane trascorrono intere giornate a casa. Solo così si eviterà il diffondersi di virus, batteri e infezioni che possono causare anche gravi malattie.

Dunque, è importante tenere a mente alcuni accorgimenti essenziali per evitare i batteri in casa

In primo luogo, bisogna fare attenzione a quelle attività che favoriscono il diffondersi dei microbi. Maneggiare il cibo, buttare la spazzatura, accudire il proprio animale domestico oppure un familiare con un’infezione.

Questi sono solo alcuni dei momenti in cui la prima cosa da fare prima di qualsiasi altra è lavarsi bene le mani. Anche per 2-3 minuti se occorre: non badiamo all’acqua che scorre ne vale della nostra salute.

Poi, è importante mantenere l’ambiente dove viviamo, pulito, privo di polveri sottili o altro. Cambiare le lenzuola settimanalmente, arieggiare bene le stanze durante la giornata, depurare gli ambienti attraverso l’incenso.

Solo così avremo la casa profumata e sana, per poter vivere in pieno benessere, ordine e pulizia e tenetare di tenere lontano il CoVid-19.