All'istituto superiore di Scicli avviata la didattica a distanza

Scicli - A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle di alternanza scuola lavoro, dal 5 marzo e fino al 15 marzo.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” di Scicli ha attivato sin dalla giornata odierna per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, che prevedono l’utilizzo di piattaforme e strumenti informatici.

Gli studenti e le famiglie ricevono tutte le comunicazioni della scuola attraverso le seguenti modalità:

1. Comunicazioni dirette da parte dei docenti coordinatori di classe.

2. Sito web della scuola, sezione Didattica a distanza all’indirizzo web

http://www.istitutocataudella.it/

3. Argo registro on line, bacheca, all’indirizzo web

https://www.portaleargo.it/argoweb/LoginAreaUtenti.seam

Si accede attraverso password che, se non già in possesso, può essere richiesta alla scuola,

segreteria ufficio alunni.

4. Pagina facebook della scuola “Fb IIS Quintino Cataudella” all’indirizzo web

https://www.facebook.com/IIS-Quintino-Cataudella-1258393187585648/

I docenti coordinatori di classe coordineranno i docenti della classe nell’utilizzo dello strumento ritenuto più appropriato per la singola classe e la singola disciplina, informandone gli alunni e le famiglie e relazionando costantemente i docenti Responsabili di indirizzo sull’andamento delle attività didattiche svolte a distanza e su eventuali criticità.

I docenti svolgeranno la loro attività a distanza secondo l’orario curriculare e con il supporto tecnico degli assistenti tecnici dei vari plessi scolastici che rimarranno regolarmente tutti aperti.