Messina - Salgono a 4 i casi positivi al coronavirus nella provincia di Messina: l’ultimo riguarda un medico in pensione risultato positivo al tampone; sarebbe entrato in contatto con il professore universitario che si trova in quarantena in casa. Il paziente, che si è auto-presentato al Policlinico, è stato trasferito a Catania. La notizia viene confermata dal Policlinico.