Diamond Princess, a casa i 5 pozzallesi. VIDEO

Pozzallo - "La fine di un incubo". Così ai microfoni di Tgr Sicilia uno dei cinque pozzallesi rimasto in quarantena sulla Diamond Princess a causa del Coronavirus, in Giappone.

Si tratta di uno dei marittimi rientrati a Pozzallo dopo essere stato in isolamento prima sulla nave Diamond Princess, bloccata in Giappone per il contagio di alcuni passeggeri, e poi, dalla terza decade di febbraio, alla Cecchignola a Roma. In totale i cinque pozzallesi, tre ufficiali di macchina, e le rispettive mogli di due di loro, sono rimasti in quarantena 28 giorni.

"Durante la quarantena, abbiamo continuato a lavorare per rendere la permanenza meno gravosa possibile per i nostri ospiti", racconta l'ufficiale di macchina. Fra un mese tornerà sulla Diamond Princess, al lavoro.

