Nicola Zingaretti positivo al virus: Sono in isolamento. VIDEO

Roma - «Anche io ho il coronavirus». L'annuncio di Nicola Zingaretti arriva con un video su facebook in cui il governatore del Lazio spiega di essere risultato positivo al tampone.

Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus. Anche il presidente della regione Lazio colpito dal morbo Covid 19: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!"

«E' arrivato - dice Zingaretti - anche io ho il coronavirus. Sarò seguito secondo tutti i protocolli. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Continuerò a seguire da casa quello che potrò. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine a me per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Teodori della giunta regionale per portare avanti il lavoro».