Ragusa - Donna in codice rosso in ospedale a Ragusa a seguito dello scontro tra un’auto e un tir lungo la strada Ragusa Chiaramonte. Ad avere la peggio è stata la donna a bordo della macchina. Ora è ricoverata al Giovanni Paolo II in prognosi riservata.

Il sinistro forse favorito dalla strada resa viscida dalla pioggia.