Hublot e il suo red da 85 mila euro

Si chiama Big Bang Mp-11 Red Magic. E' tirato in cento esemplari e ha un diametro di 45 millimetri. Hublot propore un nuovo orologio da polso in cassa e lunetta in ceramico rossa lucida. Movimento meccabnico a carica manuale, scheletrato, con sette bariletti accoppiati in serie, montati traersalmente, inclinati di 90 gradi, e indicatore della riserva di carico a rullo, con una autonomia di 14 giorni.

L'edizione, come detto, è limitata. Costa 85 mila euro. Ma lo potrete comprare solo dal mese di aprile.