Lo Stromboli è in eruzione

Isole Eolie - E’ ripresa l’attività eruttiva dello Stromboli. Lo rilevano l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e la Protezione Civile che seguono l'evolversi della situazione attraverso le quattro telecamere posizionate in vari punti della montagna. Si registra in particolare il lancio di lapilli incandescenti in prevalenza da tre bocche che poi rotolano lungo la sciara del fuoco fino a raggiungere il mare. Anche l'Etna è in attività.