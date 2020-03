Palermo, positiva una carabiniera. In quarantena altri militari

Palermo - Positiva al tampone per il corinavirus anche la moglie del carabiniere ricoverato all'ospedale Civico venerdì sera. La coppia è tornata dal Trentino il 25 febbraio scorso a bordo di un aereo partito dall'aeroporto di Verona. Marito e moglie avevano lavorato tra caserma e palazzo di giustizia per un paio di giorni.

Il prelievo alla donna è stato fatto in casa, dove la carabiniera si trova in quarantena da diversi giorni. La donna militare presta servizio al palazzo di giustizia e due poliziotti, suoi colleghi di stanza, sono già in quarantena volontaria. Altri carabinieri del comando provinciale, dopo i sei colleghi del marito, stanno andando in isolamento.