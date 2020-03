Forse non ci siamo capiti, dovete starvene a casa!

Ragusa - Ragusanews è un giornale noto per la sua irriverenza. E oggi abbiamo deciso di esserlo come è nostro stile. Partiamo dalla foto, che abbiamo sfocato di proposito. Ieri, domenica, a Marina di Ragusa sembrava festa. Migliaia di persone riversate per strada, in atteggiamenti irresponsabili, come se fossimo immuni da qualunque rischio di contagio.

La circostanza che in Sicilia ci siano solo 54 casi conclamati di Coronavirus non ci autorizza a pensare che la situazione non possa sfuggire di mano in poche ore.

L'invito che facciamo ai nostri lettori è di restare a casa, nonostante il sole domenicale, nonostante le belle giornate, nonostante la voglia -legittima- di uscire. Ognuno di noi è potenzialmente un killer, oltre che una vittima. Da qui a Pasqua dobbiamo assumere un comportamento di responsabilità. Non si esce, si resta a casa. E' una questione di vita o di morte.