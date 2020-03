La Diocesi di Ragusa sospende tutte le messe

Ragusa - Il vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta, ha integrato il decreto dello scorso 5 marzo con le nuove disposizioni indicate dal Consiglio dei Ministri. In particolare, sono sospese anche nella Diocesi di Ragusa tutte le Sante Messe festive e feriali e tutte le celebrazioni in chiesa: amministrazione di Sacramenti, Matrimo-ni, Esequie, Adorazione eucaristica, Santo Rosario, Novene, Tridui, Vie Crucis.

Rimangono valide tutte le disposizioni inserite nel precedente decreto con la sospensione, sino al 15 marzo, delle attività di catechesi, pastorali e caritative parrocchiali, nonché le attività di gruppi, associazioni, movi-menti e oratori. Il vescovo raccomanda altresì ai parroci di ricordare a tutte le persone anziane o affette da pa-tologie croniche «di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati»; invita i parroci anche a valutare «prudentemente circa l’opportunità delle visite ai malati da parte dei ministri straordinari della comunione eucaristica». Gli uffici della Curia Vescovile e delle Parrocchie rimarranno aperti al pubblico. Anche le chiese e i luoghi di culto rimangono aperte per la preghiera personale, con la cura di evitare assembramenti. Confermato l’annullamento di processioni, feste, vie crucis e ogni altra manifestazione esterna legata alla devozione popolare.

«Questa impegnativa situazione – afferma il vescovo monsignor Carmelo Cuttitta – alimenti nella comunità diocesana la preghiera e la frequenza personale della Parola di Dio, affinché – nonostante l’attuale contin-genza – i frutti della Quaresima possano essere abbondanti.La Beata Vergine Maria continui ad assistere il nostro popolo in questo frangente di difficoltà».