Tutta Italia zona rossa, pronto un decreto

Roma - Il Consiglio dei Ministri potrebbe varare nei prossimi minuti un decreto che dispone che tutta Italia diventi zona rossa.

Per evitare il contagio nel centro-sud, servono misure uguali in tutta Italia. La zona rossa va estesa in ogni regione. Il premier Conte scenderà in sala stampa intorno alle 21 di stasera, è pronto un decreto che estende la zona rossa a tutta la nazione. Saranno sospese tutte le attività sportive nel territorio italiano. Vasto consenso di tutte le forze politiche. Il Consiglio dei Ministri è convocato per domani nella prima mattinata.

Pronti 10 miliardi per le categorie colpite. Domani Giuseppe Conte incontrerà tutti i leader dell'opposizione, compreso Matteo Salvini, la prima volta dopo lo strappo di agosto.