Il modulo da compilare per chi si sposta da un comune a un altro

Dovete lasciare un Comune per andare in un altro Comune? Dovete avere con voi una autocertificazione, che non dovete preventivamente presentare a nessuno, ma esibire se fermati a un posto di blocco delle forze dell'ordine.

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale, va compilato ed esibito al momento del controllo. Lo potete avere compilato in formato elettronico e tenere con voi sul cellulare o se non avete la stampante, lo ricopiate a mano su un foglietto bianco e lo firmate dopo averlo compilato. Eccolo qui sotto.