Premier Conte, serve l'esercito per far rispettare i divieti

L'Italia non è una dittatura come la Cina, e se qualcuno non assume atteggiamenti responsabili, bisogna costringere i cittadini a obbedire.

Ragusanews ha un appello da fare al premier Giuseppe Conte: Occorre schierare l'esercito, su tutto il territorio nazionale, per costringere gli italiani a osservare i divieti. Da soli Polizia, carabinieri, Finanza e polizia locale non possono far fronte ai nuovi servizi di vigilanza e controllo che l'emergenza Coronavirus richiede.

Serve militarizzare, come in dittatura, le città. E' terribile dirlo, ma in questo momento è il provvedimento più grave e importante che il Governo debba assumere.