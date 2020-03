Ryanair cancella i voli per Italia e dentro l'Italia. I rimborsi

Ryanair ha cancellato tutti i voli internazionali da e per l'Italia fino al 9 aprile a partire da sabato. Lo ha annunciato la compagnia aerea, citata dal Guardian. I passeggeri che devono tornare a casa potranno utilizzare i voli operativi fino al termine della giornata di venerdì. "Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall'ultima decisione del governo italiano di bloccare l'intero Paese per combattere il Covid-19", ha dichiarato un portavoce.

Il comunicato Ryanair

"A seguito della decisione del Governo di “bloccare” l’Italia per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di sospendere completamente tutti i nostri voli da e per l’Italia e tutti voli domestici all’interno del Paese.

Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni riceveranno una comunicazione via email e/o sms. I passeggeri che hanno bisogno di essere rimpatriati, potranno cambiare gratuitamente il proprio volo su uno dei voli Ryanair operativi fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo. I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli potranno scegliere tra un rimborso completo del viaggio o l’accumulo di crediti di viaggio, che potranno essere utilizzati per acquistare altri voli Ryanair nel corso dei prossimi 12 mesi".

I rimborsi

Ryanair comunica che per controllare lo stato del proprio volo si dovrà accedere al proprio account “myRyanair” per avere a portata di mano la propria prenotazione.

Si dovrà poi cliccare su “le mie prenotazioni” controllando lo stato del volo. Qualora quest’ultimo fosse cancellato, comparirà sopra l’itinerario un messaggio. In questo caso ci sarà la possibilità di chiedere il rimborso o riprenotare gratis il viaggio.

Qualora non si riceva alcun messaggio o e-mail dalla Ryanair, significherà invece che il volo opererà normalmente. Il suggerimento è, quindi, quello di verificare sempre sul sito ufficiale. Per quanto concerne la tempistica per il rimborso o la modifica del volo a seguito della cancellazione, il rimborso si avrà subito mentre la modifica gratuita sarà possibile fino a dopo novanta giorni dalla data originaria del viaggio.