Abbiamo 17 posti di rianimazione a Ragusa, se uscite, siamo perduti

Ragusa - Cinque posti di rianimazione a Modica, tredici a Ragusa, quattro a Vittoria. Se continuate a uscire di casa, aumentando il rischio contagio, siamo già in ginocchio. Il conto è presto fatto. Il territorio ibleo ha una popolazione superiore ai 300 mila abitanti.

Dopo l'articolo di ieri, Ragusanews prosegue la sua opera di sensibilizzazione verso i lettori. Al momento la nostra provincia sembra indenne (sembra!) dal contagio, ma il virus non bussa prima di arrivare, e il periodo di incubazione dura 14 giorni. Ciò vuol dire che potremmo avere -e non ce lo auguriamo- una epidemia che sappiamo già di non potere fronteggiare, perchè i posti letto sono, e restano 17, a fronte di 300 mila abitanti.

Per questo invitiamo tutti alla responsabilità. Restate a casa. Siete, siamo, potenziali killer.