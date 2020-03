Coronavirus: paziente morto in Sicilia

PALERMO, 11 MAR Il primo morto in Sicilia risultato positivo al coronavirus è anziano cardiopatico ottantenne di Sortino (Sr) ricoverato presso l'ospedale Gravina di Caltagirone. La notizia, che era stato diffusa dal sindaco del paese Vincenzo Parlato, è stata confermata dall'assessorato regionale per la Salute, che dopo aver ricevuto le relazioni della Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania, precisa che l'uomo è deceduto per arresto cardiorespiratorio.

"Si tratta di un soggetto precisa l'assessorato che era affetto da patologie cardiovascolari e neurologiche, con una endoprotesi per pregresso aneurisma aorticoaddominale. Lo stesso era stato ricoverato presso il nosocomio di Augusta, con sospetta ischemia cerebrale. Oggi era stata accertata la positività al Covus19 in un soggetto con patologie multiple".