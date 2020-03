Governo pronto a chiudere tutto, tranne farmacie e alimentari, in Italia

Roma - E' atteso nelle prossime ore il nuovo provvedimento del Governo Conte per prevenire il contagio da Virus. Ed è il provvedimento più drastico: la chiusura di qualunque attività, per un paio di settimane, eccezion fatta per le farmacie e gli alimentari.

Il principio è quello dell'unica grande zona rossa, che permetta di interrompere la possibilità e il richio di contagio. E' la misura estrema, che per quanto possa mettere in ginocchio l'economia in maniera defintiva, dovrebbe consentire di abbassare la curva gaussiana che vede la moltiplicazione più che proporzionale dei casi positivi in Italia.

Il decreto riguarderà tutta la Nazione.