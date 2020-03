Ragusa, per due giorni uffici comunali chiusi

Ragusa - L’Amministrazione comunale di Ragusa rende noto che nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, a causa del Corona virus, saranno effettuati gli interventi di sanificazione di tutti gli immobili di proprietà comunale. Per tale ragione quindi gli uffici resteranno chiusi. Nelle suddette giornate, per i servizi pubblici essenziali ci si può rivolgere alla Polizia Municipale telefonando al seguente numero del centralino: 0932/676771. Settore I – Servizi Generali – Organi Istituzionali – Coesione sociale Servizio/ufficio Indirizzo e-mail Recapito telefonico Ufficio protocollo pec@comune.ragusa.gov.it ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it 0932- 676226 0932- 676394.

Da lunedì riaprono gli uffici, ma solo per appuntamento.

Solo due i bus Ast in servizio

E la direzione dell’AST, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ha reso noto al Comune che a seguito dell’epidemia da COVID-19 e dell’emergenza di sanità pubblica, con ordine di servizio n. 12 del 10 marzo 2020 ha disposto di effettuare le linee urbane a Ragusa come domenicali e cioè la linea 1 per ibla tutta la giornata e la linea 2 sempre per l’intera giornata che abbraccia tutta la città ospedale nuovo compreso. Le linee da e per Siracusa verranno svolte regolarmente. La stessa direzione assicura che eventuali cambiamenti saranno immediatamente comunicati.