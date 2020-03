Un deputato positivo, i suoi colleghi in quarantena

Roma - Il deputato del gruppo Misto Claudio Pedrazzini è risultato positivo al test del Coronavirus. Pedrazzini, deputato di Lodi, ad oggi risulta essere il primo parlamentare positivo al Coronavirus. I deputati che siedono negli scranni vicini a quelli di Pedrazzini sarebbero stati già informati perché possano prendere le dovute precauzioni. L'Autorità sanitaria è in contatto con i soggetti in questione, mentre la Camera ha comunicato ai deputati interessati che per loro non sarà possibile partecipare alla seduta dell'11 marzo.

Pedrazzini ha fatto sapere di star bene e avere "solo qualche linea di febbre". Dopo che il deputato ha avvertito gli uffici di Montecitorio, la Camera si è messa immediatamente in contatto con le autorità sanitarie e in base ai criteri stabiliti dal ministero della Salute, è stato individuato il perimetro di chi si può ritenere entrato in "contatto stretto" con il parlamentare.