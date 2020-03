Virus, il Maggiore di Modica sarà ospedale pilota

Modica - La direzione generale dell’Asp di Ragusa, sceglie l’Ospedale “Maggiore” di Modica quale riferimento per la cura dei pazienti affetti da Covid 19. Il nosocomio modicano rientra per le sue adeguate caratteristiche strutturali, tecniche ed organizzative nella gestione di questa fase emergenziale.

L’attuale momento di rischio di diffusione epidemiologica del coronavirus ha costretto l’Asp di Ragusa ad identificare con una apposita direttiva il nosocomio modicano, quale Hub dell’emergenza. Tra le misure adottate in questi giorni, l’accorpamento di alcuni reparti per fare fronte all’attuale necessità di avere posti letto aggiuntivi. Aumentati fino a 16 i posti letto nel reparto delle malattie infettive. Qualora si dovesse raggiungere il limite dei ricoverati per i 16 posti disponibili e per i 5 posti letto nel reparto di rianimazione, scatterà per l’ospedale “Maggiore” la classificazione di “Ospedale Covid 19”, cioè gestirà solo pazienti a quadro clinico sospetto da contagio.

I primari dell’ospedale Maggiore, unitamente al direttore sanitario, sono in permanente stato di allerta per monitorare e gestire il quadro delle attività.

La disposizione dell’Asp, guidata da Angelo Aliquò, sospende anche tutte le attività non urgenti quali ricoveri programmati, come indicato dall’assessorato regionale alla sanità.

Individuato anche un percorso preciso per la gestione di eventuali casi di pazienti a quadro clinico sospetto.