Roma - Il Ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, ha rinviato al 30 giugno il termine per la rpesentazione dei dossier per concorrere a Capitale della Cultura italiana 2021. Il Ministero dispone un'ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei dossiers di candidatura al 30 giugno 2020, con conseguente modifica dei termini procedurali

per i successivi lavori della Giuria.

A comunicarlo stasera Elisabetta Scungio, Responsabile del procedimento di Capitale italiana della cultura.