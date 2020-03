Posso fare una passeggiata solitaria a mare? No

Dopo il decreto del Governo di ieri, ci sono tanti dubbi che i cittadini non riescono a risolvere. Molti pensano di essere liberi di uscire di casa per andare a fare una passeggiata solitaria in piazza, in montagna, o al mare.

Ebbene, non è così. E' vietato andare a spasso, bisogna restare a casa. Si può uscire solo per andare a fare la spesa, in farmacia, dal medico. In tutta Italia è così.

Chi trasgredisce a questo obbligo -fermo restando che se uscite di casa dovete avere con voi l'autocertificazione con la giustificazione- va incontro a una denuncia penale e rischia tre mesi di reclusione. Il divieto di uscire di casa vale fino al 25 marzo, salvo le eccezioni che abbiamo spiegato.

Le interpretazioni

Chi esce da casa per prendere aria e allentare la tensione, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette, per consentire al cane di fare i bisogni, non è passibile di sanzione. Lo confermano fonti del Viminale che stanno interpretando in queste ore il Dpcm "11 marzo".

Nel sito della Presidenza del Consiglio si trova una pagina con "le domande più frequenti". Bene, alla voce "spostamenti", la numero uno, si legge: "Si deve evitare di uscire di casa". Si deve evitare, ma non è vietato. Anche nel vademecum del ministero dell'interno, articolato in 12 punti, si esplicita: "Non si può uscire di casa se non per validi motivi". E i validi motivi sono quattro: lavoro, necessità (spesa o farmacia), salute e rientro al proprio domicilio.