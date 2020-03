Divieto di uscire di casa, e fanno il bagno in marzo!

Catania - Il Governo ha emanato il decreto che invita a restare a casa, evitando di uscire anche solo per una passeggiata di svago. E loro, seduti su una panchina, uno accanto all'altro, con le mascherine a guardare il mare. O in costume straiati o seduti sugli scogli, anche in costume da bagno, a prendere il sole, che splende e fa salire la temperatura a 22 gradi.

Non tutti a distanza di sicurezza. Si presentava così stamattina la famosa spiaggia di San Giovanni Li Cuti, zona marinara di Catania con scogli e sabbia nera. Gli appassionati del mare non si sono fatti intimorire dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri e sono usciti da casa per prendere il sole, possibilmente in compagnia. Che dire? Non c'è limite alla umana incoscienza.