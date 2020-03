Virus, fermati i ciclisti amatoriali in allenamento

Divieto di uscire e di fare attività fisica, anche solitaria. Molti trasgrediscono, pensando che le regole valgano sempre per gli altri. E in tutta Italia fioccano le denunce, con ipotesi di reato che prevede tre mesi di reclusione, per i ciclisti, molti di loro amatoriali, che continuano ad allenarsi uscendo e facendo decine di chilometri.

Attività tutt'altro che necessaria in tempo di contagio. Gli interventi delle autorità riguardano anche i ciclisti che pedalano su strada. Dalla verifica delle autocertificazioni, sono scattate 8 denunce nei confronti di altrettante persone che hanno fornito informazioni non esatte o comunque non sufficienti a giustificare la propria mobilità. In particolare, sono stati sanzionati 3 ciclisti, uno dei quali aveva percorso più di 30 chilometri fuori dal proprio Comune.