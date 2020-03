Virus, il caso di Ragusa è asintomatico. Un uomo venuto da Milano

Ragusa - E' il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a rivelare che "il primo caso di positività al coronavirus a Ragusa è un soggetto asintomatico proveniente da Milano, già posto in isolamento. Si sta provvedendo a fare i tamponi ai familiari.

Inevitabile che il contagio arrivasse anche nella nostra città. Un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per stare in casa e rispettare scrupolosamente le regole".

Ragusanews aveva rivelato che si tratta di un soggetto non ospedalizzato. La Regione computa due casi a Ragusa, ma l'altro è la donna di Codogno, poi guarita.