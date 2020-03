La Sicilia assume medici. C'è un bando

Messina - Il Policlinico di Messina, individuato dalla Regione Sicilia quale referente per conto di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, rende noto che a partire da domani sarà avviato un reclutamento straordinario di personale medico attraverso la pubblicazione di un avviso per la formazione di elenchi di medici disponibili da impiegare per la gestione dell’emergenza coronavirus. Le manifestazioni d’interesse verranno inserite in appositi elenchi che il Policlinico trasmetterà anche alle altre Aziende. Non sarà stilata alcuna graduatoria, ma si potrà procedere direttamente alla chiamata a seconda delle esigenze delle varie strutture sanitarie. Gli elenchi saranno aggiornati periodicamente.

Durata dell’incarico (per un massimo di 6 mesi, comunque prorogabili in ragione della durata dell’emergenza) e impegno orario saranno concordati con le singole aziende. Sono ammessi alla procedura i medici specialisti, gli specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso, laureati abilitati e iscritti agli ordini professionali, personale medico collocato in quiescenza. L’avviso è aperto anche a medici stranieri, abilitati alla professione secondo i rispettivi ordinamenti di provenienza.

L’avviso, e le relative modalità di presentazione della domanda, possono essere consultati sul sito «polime.it - Sezione concorsi», nonché sui siti di tutte le aziende siciliane del sistema sanitario regionale.