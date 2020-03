Divieto di passeggiata, il sindaco di Milano chiude i parchi

Milano - Come anticipato ieri da Ragusanews, è vietato andare a spasso per svago, almeno fino a quando non sarà scongiurato il pericolo di contagio da Virus, al momento altissimo in tutto il paese.

Il sindaco Beppe Sala: "Firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite".

Fermati per strada in città o in una mulattiera o ancora lungo un torrente dove si fa buona pesca. Aumenta il numero dei denunciati per la violazione dei divieti finalizzati a contenere la diffusione del coronavirus. Sono 124, su 6.934 controlli effettuati ieri dalle forze dell'ordine, le persone denunciate in provincia di Milano. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 781 con tre titolari denunciati. Individuati anche due uomini che erano partiti da Milano, nonostante il divieto di spostarsi senza giustificato motivo, con l'intenzione di trascorrere qualche ora pescando in un torrente della Valle Orco, in provincia di Torino. In due sono stati denunciati dai carabinieri in località Fornolosa, una frazione del comune di Locana (Torino), mentre stavano posizionando le canne da pesca lungo il corso d'acqua.