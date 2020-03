Divieto di passeggio, la Raggi chiude i parchi e le ville di Roma

Roma - Ragusanews aveva dato ieri la notizia. Non è possibile passeggiare per svago, seppur all'aria aperta, al fine di evitare il contagio.

La sindaca di Roma Virginia Raggi è pronta a firmare un'ordinanza per la chiusura dei parchi cittadini. Una scelta adottata questa mattina anche dal comune di Milano. Si tratta di un modo per impedire che il contagio nelle aree verdi, affollate in questi giorni. Nella lista dell'ordinanza fanno parte Villa Pamphili, Villa Lazzaroni, Villa Sciarra, il parco dell'Esquilino. Villa Borghese sarà invece presidiata dai vigili urbani perché non è recintata.