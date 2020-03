Primo caso di coronavirus a Rosolini

Siracusa - Primo caso conclamato di coronavirus a Rosolini. Lo ha ufficialmente annunciato il sindaco, Pippo Incatasciato. Si tratta di una persona di 65 anni, risultata positiva al test con il tampone e che si trova adesso ricoverato in terapia intensiva all’Umberto I di Siracusa.

“Tutti i familiari -rassicura il primo cittadino – sono stati già posti in isolamento. L’Asp si sta muovendo in maniera repentina e provvederà a effettuare il tampone a tutti i familiari e a tutte le persone che sono state a contatto con loro”. Nello stesso tempo Incatasciato invita i cittadini a rispettare tutte le norme diramate in questi giorni, primo fra tutte quello di rimanere a casa e non uscire se non per estrema necessità.