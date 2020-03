Vietato uscire per fare una passeggiata. Ecco le città

Ragusanews ha dato ieri la notizia che fra i nuovi divieti, ai fini della prevenzione del contagio del virus, c'è quello di andare a fare una passeggiata al mare, al parco, in piazza o in montagna.

I sindaci stanno infatti adottando ordinanze molto più restrittive rispetto alle indicazioni date dal Governo nell'ultimo decreto. In tutta la riviera romagnola divieto di andare in spiaggia e pinete. Il problema è che chiunque, con la scusa della passeggiata, può continuare a uscire beatamente, aumentando il rischio di contagio. Matera e Villafranca (nel veronese), hanno chiuso del tutto anche i cimiteri. Il sindaco di Milano Beppe Sala, davanti all’affluenza di cittadini che continua in parco Sempione, sta predispondendo con ordinanza la chiusura del principale «polmone» della città e di altri spazi verdi.

A Torino, i principali parchi perché non sono protetti da cancellate. Durante l'ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stata decisa l’installazione di cartelli che segnalano il divieto di fare attività di gruppo, con le forze dell’ordine in campo per i controlli.

A Firenze, il primo cittadino Dario Nardella ha disposto lo stop alle passeggiate: «Troppi assembramenti». Il Comune sta già utilizzando le circa mille telecamere per individuare in tempo reale i gruppi di persone e multare chi viola i divieti. La polizia municipale pattuglia i parchi e, dotata di megafoni, sta segnalando i divieti alle persone che si ostinano a frequentare gli spazi verdi.

A Bologna, il sindaco Virginio Merola ha chiuso ben 32 parchi cittadini: «Un giro di vite obbligato: troppa gente non rispettava i divieti». A Ravenna il sindaco ha disposto la chiusura dei parchi, assieme al divieto di frequentare la maxi pineta. Sul resto della riviera romagnola, a Riccione, ad esempio, sono serrati i controlli delle forze dell’ordine per contrastare le presenze in spiagge.